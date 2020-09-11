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    Політика

    Шмигаль заявив, що Росія не зверталася до України щодо подачі води до окупованого Криму

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    У Криму критична ситуація із водою - Шмигаль заявив, що Росія не зверталася до України щодо подачі води до окупованого Криму
    У Криму критична ситуація із водою

    Раніше Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму , якщо на півострові трапиться

    Російська влада офіційно не зверталися до українського уряду щодо подачі води в окупований Крим.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Крим.Реалії.

    Відповідаючи на питання, чи зверталася офіційно російська сторона щодо відновлення водопостачання Криму, Шмигаль відповів: «Ні, не зверталися».

    Раніше Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму , якщо на півострові трапиться гуманітарна катастрофа, але виключається постачання води для потреб окупаційної влади, військ і військових баз.

    Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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    Крим Росія Україна
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