Шмигаль застеріг від ейфорії: контрнаступ дається найдорожчою ціною

Захисники кладуть свої життя

Хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною – життям українських захисників та захисниць. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної конференції «Ялтинська європейська стратегія», пише Укрінформ.

Відтак успіхи ЗСУ не мають вводити суспільство в ейфорію чи ілюзію перемоги, бо захисники кладуть свої життя.

«Ці хороші новини не мають вводити нас в ейфорію, створювати ілюзію, що це перемога, цей контрнаступ звичайно дається доволі великою ціною, найдорожчою ціною – хлопці і дівчата кладуть свої життя, на жаль. Але принаймні це демонструє нашу волю, спроможність і можливості перемогти у цій війні», – сказав Шмигаль.

Він також додав, що демонстрація українцями можливості перемогти є також важливою для наших партнерів, а не лише для українського суспільства.

«Це і важливий меседж нашим партнерам», – зауважив Шмигаль.

Він також додав, що український контрнаступ триває з 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, а події які відбуваються останні декілька днів, можливо тиждень, на фронті, – це абсолютно закономірний результат протистояння України цій кривавій збройній агресії, тероризму, зі сторони Росії.

Також Шмигаль відзначив високий моральний дух українських захисників та сучасну зброю від партнерів.

«Звичайно я хочу наголосити на дуже міцному моральному дусі наших військових, які сьогодні йдуть вперед, це стало можливим завдяки підтримці наших партнерів, тому що моральний дух, це вирішальний фактор, але якісна і сучасна зброя, всьому світу відомі HIMARS, і не лише вони, ми маємо багато іншої високотехнологічної зброї від всіх наших партнерів, дали можливість нам сьогодні фізично відвойовувати наші території, це лише початок звільнення наших територій», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.