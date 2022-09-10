Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент розповів про результати українського контрнаступу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент розповів про результати українського контрнаступу
Зеленський назвав, яку площу звільнили ЗСУ
фото з відкритих джерел

Від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тис. км українських територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. Про результати контрнаступальних дій Зеленський розповів у традиційному відеозверненні ввечері 10 вересня.

Президент розповів, що за цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

«Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями», – заявив Зеленський.

Глава держави подякував українським військовим, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги.

«Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!», – подякував військовим президент.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.

Читайте також:

Теги: армія Міноборони місто прапор президент Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Покровську прогриміли вибухи
У Покровську прогриміли вибухи
Президент розповів про результати українського контрнаступу
Президент розповів про результати українського контрнаступу
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
317K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
172K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
64K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів
50K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
44K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
40K
Українські війська взяли Ізюм

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Сьогодні, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту