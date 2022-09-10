Президент розповів про результати українського контрнаступу

Від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тис. км українських територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. Про результати контрнаступальних дій Зеленський розповів у традиційному відеозверненні ввечері 10 вересня.

Президент розповів, що за цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

«Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями», – заявив Зеленський.

Глава держави подякував українським військовим, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги.

«Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які цими тижнями зробили ще відчутнішим наближення нашої перемоги!», – подякував військовим президент.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.