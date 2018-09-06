Шуфрич назвав зневагою фіксацію в Конституції прагнень в НАТО та ЄС



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Фото: Главком Нестор Шуфрич

Нардеп вважає, що внесення змін до Конституції пов’язане виключно з президентськими виборами

Народний депутат України Нестор Шуфрич виступив проти закріплення в Конституції прагнень України в НАТО та ЄС.

В коментарі «Главкому» нардеп, який ще числиться у стані Опоблоку, але фактично перебіг у проект Рабіновича–Медведчука «За життя», перерахував європейські негаразди.

«Це питання, яке пов’язане виключно з президентськими виборами. Покажіть мені хоч одну країну ЄС, де ці норми вписані в основний закон. Тим паче ми бачимо: Великобританія виходить з ЄС, Швеція хоче виходити, Італія заявила, що не буде сплачувати внески. Я вважаю, фіксація цих норм у Конституції – це зневага до самих себе», - заявив Шуфрич.

Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував підтримати законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на НАТО та ЄС.

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