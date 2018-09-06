  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Шуфрич назвав зневагою фіксацію в Конституції прагнень в НАТО та ЄС

    • Розсилка
    Нестор Шуфрич - Шуфрич назвав зневагою фіксацію в Конституції прагнень в НАТО та ЄС
    Фото: Главком
    Нестор Шуфрич

    Нардеп вважає, що внесення змін до Конституції пов’язане виключно з президентськими виборами

    Народний депутат України Нестор Шуфрич виступив проти закріплення в Конституції прагнень України в НАТО та ЄС.

    В коментарі «Главкому» нардеп, який ще числиться у стані Опоблоку, але фактично перебіг у проект Рабіновича–Медведчука «За життя», перерахував європейські негаразди.

    «Це питання, яке пов’язане виключно з президентськими виборами. Покажіть мені хоч одну країну ЄС, де ці норми вписані в основний закон. Тим паче ми бачимо: Великобританія виходить з ЄС, Швеція хоче виходити, Італія заявила, що не буде сплачувати внески. Я вважаю, фіксація цих норм у Конституції – це зневага до самих себе», - заявив Шуфрич.

    Раніше повідомлялося, що були оприлюдненні президентські поправки до Конституції щодо курсу України в НАТО і ЄС.

    Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував підтримати законопроект щодо закріплення у Конституції курсу на НАТО та ЄС.

    Детальніше читайте у матеріалі: Щоб ніхто не думав петляти». Навіщо Порошенко взявся правити Конституцію
    ЄС Опозиційний блок НАТО депутати Конституція закон політика Україна Нестор Шуфрич За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ