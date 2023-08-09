«Слуга народу» Гунько отримав підозру

Гунька затримали під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол.

8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні 85 тис. дол. неправомірної вигоди. Сьогодні стало відомо, що нардепу того ж дня оголосили підозру. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

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За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 дол/га землі.

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становила 221 тис. дол. При цьому, 85 тис. дол. мали стати «авансом» і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі «авансу» нардепа і двох його пособників викрили «на гарячому». Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

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Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.

Гунько ж заявив, що гроші йому підкинули.