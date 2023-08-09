«Слуга народу» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді

Жан Беленюк розсмішив користувачів соцмереж

Народний депутат Жан Беленюк від партії «Слуга народу» відповів на порівняння Ради з твором «Десять негренят» жартом, чим розсмішив користувачів соцмереж.

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Гендиректор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький у Facebook написав: «Здається, історія цього парламенту все більше нагадує книжку «Десять негренят».

Скріншот з Facebook Facebook

На що Беленюк відповів: «Я збираюся вижити!».

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Відповідь Жана Беленюка Facebook

Нагадаємо, Народний депутат Андрій Холодов надіслав фракції «Слуги народу» звернення, у якому пояснив, чому складає свої повноваження. Крім того, «Слуга народу» Гунько отримав підозру. 8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні $85 тис. неправомірної вигоди. За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 дол/га землі.

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