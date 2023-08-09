Головна Новини
search button user button menu button

«Слуга народу» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді

Наталя Забазнова
glavcom.ua
«Слуга народу» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Жан Беленюк
фото з відкритих джерел

Жан Беленюк розсмішив користувачів соцмереж

Народний депутат Жан Беленюк від партії «Слуга народу» відповів на порівняння Ради з твором «Десять негренят» жартом, чим розсмішив користувачів соцмереж. 

Гендиректор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький у Facebook написав: «Здається, історія цього парламенту все більше нагадує книжку «Десять негренят».

Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Facebook

На що Беленюк відповів: «Я збираюся вижити!».

Відповідь Жана Беленюка
Відповідь Жана Беленюка
Facebook

Нагадаємо, Народний депутат Андрій Холодов надіслав фракції «Слуги народу» звернення, у якому пояснив, чому складає свої повноваження. Крім того, «Слуга народу» Гунько отримав підозру. 8 серпня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька та двох його пособників (один з них є його помічником) на отриманні $85 тис. неправомірної вигоди. За даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 дол/га землі.

Читайте також: Затримання Гунька. Досьє на скандального нардепа

Теги: Верховна Рада депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
40K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
23K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
21K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
15K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
13K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Новини

«Слуга народу» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Сьогодні, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Сьогодні, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту