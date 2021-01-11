Україна проти Росії. ЄСПЛ 14 січня винесе рішення про порушення прав людини в окупованому Криму

13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова

Засідання буде відкритим і відбудеться о 10:00 в Страсбурзі

За позовами України проти Російської Федерації Європейський суд з прав людини 14 січня винесе рішення про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

«ЄСПЛ винесе 14 січня рішення за позовами України про порушення прав людини в Криму. Справа стосується тверджень України про систематичне («адміністративну практику») порушення Російською Федерацією Європейської конвенції з прав людини в Криму», ─ йдеться в повідомленні.

Відзначається, що засідання буде відкритим і відбудеться о 10:00 в Страсбурзі.

«Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація здійснює повний контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, невід'ємними частинами України і здійснює юрисдикцію щодо ситуації, яка привела до численних порушень Конвенції. Уряд стверджує, що ці порушення є результатом спільних адміністративних практик Російської Федерації», ─ повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, 13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова. В цей же день скарга була прийнята до провадження ЄСПЛ.

Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції. Таких, як, наприклад: право на життя, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів та інших.

Наразі, додав міністр юстиції, справа «України проти Росії» знаходиться на стадії розгляду питання про прийнятність.

До слова, 11 грудня 2020 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.