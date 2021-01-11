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    Думки вголос

    Українська влада збирається зробити ще один крок у бік «русского міра»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Коломойський отримає ще один подарунок? - Українська влада збирається зробити ще один крок у бік «русского міра»
    Коломойський отримає ще один подарунок?
    Фото: НВ

    Прекрасний початок року. Налякаємо інвесторів, закладемо бомбу під економіку України і зробимо приємне Коломойському

    Мовою оригіналу

    Геть тарифный геноцид или очередная операция против МВФ

    Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ – это плохо. И решили «подкоректировать» реформу рынка газа. Подкоректировать рыночное ценообразование. И, фактически, вернуть фиксированную цену на газ. Это предложение министерства энергетики.

    По удивительному совпадению, это случилось в тот момент, когда «виртуальная миссия МВФ в городе».

    По удивительному совпадению, перед этим вдруг на новогодние праздники, когда политическая активность на нуле и все доедают оливье, в городе Полтава прошли протесты против роста тарифов. В городе Полтава, где мэр от «За Майбутне» Коломойского.

    По удивительному совпадению, накануне, перед тем, как министерство энергетики предложило уйти от рыночных цен на газ, программный пост, с традиционными разговорами о внешнем управлении, написал глашатай Коломойского, Дубинский.

    Что это значит? Это значит олигарх снова наносит удар. И по экономике Украины. И по сотрудничеству с Западом.

    Формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. В результате этой реформы, Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. И это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения. И это сильно ударило по коррупции. В общем, типичный эффект внешнего управления. При этом, в рамках сотрудничества с МВФ, был введен механизм субсидий, который защищал самых бедных. В итоге, богатые платили. Бедные получали субсидии. Любимая социальная справедливость.

    Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ? Опять негативный сигнал рынку. Опять проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер. Опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам. В этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов. Причем только 4 миллиарда долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги, в том числе резко возросшие долги перед украинскими банками по ОВГЗ, так и финансирование дефицита бюджета. Очень высокого дефицита бюджета. И повышать риски привелчения ресурсов не очень разумно. Хотя, кто говорит о разумности….

    Что получит население? Временно платежки станут ниже. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 гг. А потом мы заплатили за все это возросшим долгом. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Налогом на бедных. Опять бедные заплатят сверх цену. Просто за то, чтобы жители Конче Заспы меньше платили за газ.

    В результате, еще один шаг в сторону русссского мира. То, что очень надо Коломойскому.

    Уже второй подарок в этом году, после открытого Буковеля в разгар эпидемии и локдауна. Очередной подарок олигарху, по которому плачет тюрьма, но которого от НАБУ защищают все другие украинские силовики.

    Прекрасное начало года. Напугаем инвесторов, заложим бомбу замедленного действия под экономику Украины и сделаем приятное Коломойскому. 2021 год обещает быть интересным.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський МВФ НАБУ корупція в Україні протест Володимир Зеленський
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