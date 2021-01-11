Гройсман вирощував корупцію у земельному кадастрі і містобудуванні, – Єгор Соболєв

«Який у Микитася мотив обмовляти Гройсмана? Як йому зараз Гройсман зашкодить?», – зазначає Соболєв

Народний депутат 8-го скликання, антикорупціонер Єгор Соболєв не здивований, що експрем’єр Володимир Гройсман фігурує у справі про отримання багатомільйонного хабаря. Про це він заявив в авторській програмі блогера Сергія Іванова «Антиподи». Соболєв зазначив, що не бачить мотиву для забудовника Микитася зводити наклеп на Гройсмана.

«Насправді Гройсман толерував і вирощував корупцію в тому самому земельному кадастрі або містобудуванні – там чітко були його люди, чітко були схеми, які по всій країні розростались. І тут немає чому дивуватись», – говорить Соболєв.

«Ну а який у Микитася мотив обмовляти Гройсмана? Як йому зараз Гройсман зашкодить?», – зазначає Соболєв.

Він також зауважив, що корупціонери ще з часів Януковича не надто боялись відповідальності, тому й не дивно, що оборудки у справі Микитася залишили документальні сліди, які фігурують в розслідуванні.

«Вони так живуть. Пам’ятаєш «чорну бухгалтерію» Партії регіонів? Ну який ідіот буде писати розписку, що «я взяв мільйон доларів в обмін на такі і такі дії»? Але вони писали. Я думаю, що це наслідок безкарності багаторічної. І вони звикли. До речі, що в Україні показує, що потроху ми йдемо на поправку, - це те, що починає з’являтися страх. Навіть оці всі розмови того самого Юрченка, «плюшки», - вони починають вже боятися. Вони розуміють, що є НАБУ з можливістю прослушки, є громадськість, є відкриті реєстри власності для журналістів-розслідувальників. Але все одно культура безкарності ще далі панує в їхніх колах. Я б сказав, це вже обережне корупційне рішення. Він на підставну особу оформив. Якби не покази Микитася, в принципі у слідства нічого й не було б», – переконаний Соболєв.

Як відомо, на початку грудня 2020 року в мережі з’явилась ухвала Вищого антикорупційного суду зі справи екснардепа-забудовника Максима Микитася, з якої випливає, що за версією слідства НАБУ на посаді прем’єра Володимир Гройсман отримував через посередників хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації «Укрбуд» суму понад 75 мільйонів гривень.

Речник Гройсмана Василь Рябчук заявив, що ця інформація – «абсолютна брехня», а експрем’єр «не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь».

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро у відповідь на запит видання «Главком» не стали спростовувати інформацію про те, що у справі скандального забудовника Максима Микитася фігурує прізвище колишнього голови уряду Володимира Гройсмана, а також факт обшуків у ЖК «Аристократ», де розташований офіс Гройсмана.

«Запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування, і, відповідно до ст.222 КПК України, не може бути розголошена», – йдеться у відповіді НАБУ.

Редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов також повідомив, що НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася провело обшуки у структурах Гройсмана.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю zn.ua.

повідомив, що детективи бюро перевіряють інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману, але поки не можуть нічого коментувати, адже розслідування у справі «Укрбуду» триває. Він підтвердив факт обшуків, зокрема, й у приміщенні колишнього прем’єра.

Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може «ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу». Артем Ситник також заявив, що як тільки будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, у НАБУ все прокоментують. Він додав, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки і ймовірний хабар Гройсману просочилася у ЗМІ.