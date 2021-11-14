Ситуація схожа на час, коли готувалися захоплювати Крим – Арестович про можливе вторгнення Росії

Рівень військової загрози зараз високий, вважає радник Єрмака

Росія нарощує військові потужності поблизу України. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, ситуація нагадує початок 2014 року. Москва спеціально нагнітає ситуацію. Про це йшлося на ефірі каналу «Дом».

Арестович прокоментував ймовірність нового російського вторгнення на українську територію.

«Ситуація погана, одразу скажу. Вперше з 2014 року рівень військової небезпеки – політичної, гібридної – схожий на рівень кінця 2013 – початку 2014 року, коли вони вже готувалися захоплювати Крим, – пояснив речник української делегації в ТКГ.

Арестович наголосив, що російська влада спеціально нагнітає обстановку. На дипломатичному фронті Москва намагається повісити усю провину за ситуацію на Україну та її західних партнерів.

Нагадаємо, Росія оточила Україну наступальним угрупованням – розвідка Міноборони.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з високим представником Європейського союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозепом Боррелем закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій.

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