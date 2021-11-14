Кулеба закликав ЄС вжити заходів для стримування російської агресії

Дмитро Кулеба у розмові з Жозепом Боррелем закликав Євросоюз вплинути на Росію

Міністр закордонних справ України попросив Євросоюз вжити заходів для попередження подальшої агресії Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з високим представником Європейського союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозепом Боррелем закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ.

Кулеба нагадав європейському дипломату про ситуацію з безпекою на Донбасі, у Криму і біля українських кордонів.

«Міністр відзначив деструктивний підхід Росії до переговорів у Нормандському форматі та закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій», – заявляють у МЗС.

Боррель запевнив у підтримці Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Крім того, напружена ситуація нині зберігається на північно-західному кордоні. Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.