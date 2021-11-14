На Донбасі бойовики поранили водія-санітара: його стан важкий

Російські найманці шість разів порушили режим «тиші»

Від початку доби 14 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

Зазначається, що в напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення. Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі попрощалися із молодшим сержантом пошукової групи «Евакуація 200» Цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Геннадієм Писаренком. Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпропетровської обласної ради.

Чоловік помер, коли їхав із зони бойових дій на Донбасі на Львівщину – він транспортував тіло загиблого бійця окремої механізованої бригади імені короля Данила Віталія Павлиська.

Нагадаємо, збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, заявив заступник голови Офісу президента з національної безпеки і оборони Роман Машовець в інтерв'ю виданню Military Times.

Нагадаємо, на Донбасі знайшли майже сто одиниць російського озброєння, розміщеного з порушеннями – ОБСЄ.

Також на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Крім того, Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин

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