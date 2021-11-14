Росія готова надати Білорусі винищувачі

Росія веде з Білоруссю військово-технічну співпраця на постійній плановій основі

Росія готова поставляти Білорусі системи протиповітряної оборони і винищувачі

Росія готова поставляти Білорусі системи протиповітряної оборони С-400 і винищувачі, якщо вона про це попросить. Відповідну заяву зробив голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Дмитро Шугаєв. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як передає «Інтерфакс», Росія веде з Білоруссю військово-технічну співпраця «на постійній плановій основі».

«Буде заявка – постачатимемо. Невже ми не поставимо С-400 союзній державі? Але поки ніяких заявок немає. Як отримаємо, розглядатимемо», – заявив Шугаєв.

За даними видання «РИА Новости», Шугаєв сказав, що згідно з підписаним між Москвою та Мінськом контрактом у 2021 році, Білорусі можуть постачати винищувачі та вертольоти.

Нагадаємо, напередодні НАТО засудило гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії.

Крім того, екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи. Ще РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка» .

Згодом стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри.

Раніше Ірак закрив консульства Білорусі та скасував авіарейси до Мінська.

Крім того, Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону.

У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

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