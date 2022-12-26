«Ситуація там важка і болісна»: Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 306-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що на Донбасі ситуація дуже важка. Президент також подякував воїнам, які стоять на позиціях міцно й знаходять можливості знищувати окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Короткий звіт про сьогоднішній день – іще один день іще одного тижня нашого спротиву. Перше – фронт. Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, «мінусувати» їх. Хочу відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України.

Друге – це енергетика. Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі – у Святвечір і Різдво – вдалося дати людям більше енергії. Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення тривають. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується. Дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємося до наступного року – і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути. Є кроки, які мають бути зроблені. І держава їх обов’язково зробить. Третій пункт – провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей. Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо.

І ще одне. Сьогодні говорив з Премʼєр-міністром Індії. У наступному році саме Індія головуватиме у «Великій двадцятці». Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для всіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. Дякую всім, хто працює заради України й не дивиться, чи свято, чи вихідні, чи будні! Дякую кожному й кожній, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає нашій державі! І, будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени. Слава Україні!» – сказав Зеленський.

До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.