На Запоріжжі окупанти розшукують патріотично налаштованих українців – Генштаб

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України

Триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слобожанський напрямок

Артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.

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Куп’янський та Лиманський напрямкок

Ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.

Бахмутський та Авдіївський напрямок

Противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це – Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

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Запорізький напрямок

Ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

Херсонський напрямок

Противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 - пораненими. Також знищено близько п'ять одиниць військової техніки різного типу.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК «Вагнер». Крім того, в Первомайську, на території так званого «військового шпиталю», що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

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У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника.