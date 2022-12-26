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Банкова пояснила, як визнання державою-спонсором тероризму вже впливає на Росію

glavcom.ua
Банкова пояснила, як визнання державою-спонсором тероризму вже впливає на Росію
Такі статуси обмежують коло країн, які погодяться співпрацювати з Росією
фото ілюстративне

Подоляк заявив, що Росія втратила свій економічний суверенітет, оскільки безпосередньо не може купити в будь-якій країні ключові технологічні продукти

Визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво впливає на її зовнішню політику, зокрема у економічній сфері. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у телемарафоні.

За його словами, завдяки тому, що низка партнерів визнала РФ державою-спонсором тероризму або державою-терористом, вона втратила свій економічний суверенітет, оскільки безпосередньо не може купити в будь-якій країні ключові технологічні продукти, в тому числі і для ремонту своєї військової техніки.

«Ну тих же літаків, наприклад. Тобто вона сьогодні може купити щось десь лише через посередників. А статус країни-спонсора тероризму навіть цих посередників прибирає і там залишаються лише кримінальні посередники. А це й інше ціноутворення, й інші можливості, і постійний моніторинг з боку світових аудиторів. Тобто Росія дедалі менше має можливостей ефективно вести свою зовнішню економічну політику», – зазначив Подоляк.

Він також додав, що такі статуси обмежують коло країн, які погодяться співпрацювати з Росією в економічній сфері.

«Сьогодні санкції обмежують можливості Росії, а статус юридичний країни-спонсора тероризму ще більше обмежує ці можливості. І країни, які займають нейтральну позицію, зокрема щодо санкцій, вони дуже довго думатимуть, чи потрібно мати певні економічні відносини з Росією, тому що інші держави, які вважають РФ країною-спонсором тероризму, не матимуть з цією країною теплі відносини», – пояснив радник керівника ОП.

Раніше Михайло Подоляк прокоментував вибухи на аеродромі в Енгельсі. Він зазначив, що кількість таких ексцесів в Росії зростає і це буде продовжуватися.

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Теги: росія війна тероризм Офіс президента Михайло Подоляк

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