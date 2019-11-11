Сивохо розповів про своїх інформаторів з окупованого Донбасу



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Радник секретаря РНБО з питань Донбасу Сергій Сивохо

Сергій Сивохо пояснив, що в його команді «практично усі - вихідці з Донецька і Донецької області»

Радник секретаря РНБО з питань Донбасу Сергій Сивохо отримує інформацію від мешканців ОРДЛО «через особисті зв'язки» його команди.

Про це він розповів на пресконференції.

«Як я не раз вже казав, в моїй команді практично усі - вихідці з Донецька і Донецької області. Звісно, у всіх залишились зв'язки там, тому наша інформація - саме з таких особистих зв'язків. Звісно, ми спілкуємось не з чужими людьми, не просто з респондентами, ми отримуємо одні з найбільш правильних відповідей. Є позитивні зміни, звісно», - заявив Сивохо.

Раніше Сивохо заявляв, що українська сторона проводить заміри електоральних настроїв на окупованих територіях Донбасу.

21 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ «Квартал 95» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Сивохо - актор кіно і телебачення, телеведучий, продюсер, співак, шоумен, радіоведучий, пародист. Балотувався в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року (округ № 49 в Донецькій області), але вибори програв.

25 жовтня Сивохо заявив, що в місті Щастя (Луганська область) планується відкриття додаткового контрольно пункту в'їзду-виїзду (КПВВ).