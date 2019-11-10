Сивохо поставив під сумнів правдивість опитування мешканців окупованого Донбасу



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Раніше повідомлялося, що понад 60% мешканців окупованого Донбасу бачать ці території в Росії

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо висловив сумнів у правдивості оприлюднених сьогодні даних соцопитування на окупованих територіях Донбасу.

Про це Сивохо написав у Facebook.

«Всі, хто в темі, знають, що опитати face-to-face 1600 респондентів по структурованій анкеті в домогосподарствах і не поспілкуватися потім з МДБ невизнаних республік неможливо. Відповідно, або це опитування проводилося дистанційно, що применшує його значимість, або воно було погоджене з представниками влади т. зв. ЛДНР, а отже, відредаговане в потрібному ключі», - йдеться в дописі.

Радник секретаря РНБО звертає увагу на те, що це дослідження з'явилося відразу після заяви «Голосу» про вихід з Мінського процесу і «заморожування» непідконтрольних територій.

«Очевидно, що комусь дуже не хочеться миру й повернення українських територій. А у випадку з виходом з мінського процесу - виграє тільки Росія, яка зможе нарешті позбутися санкцій і продовжити активніше «займатися» «кинутими» Україною територіями», - зазначає Сивохо.

При цьому він висловив упевненість у тому, що «нічого у них не вийде».

«Мирний процес незворотній і сьогоднішнє розведення військ у Петрівському цьому підтвердження», - підкреслив радник секретаря РНБО.

Як повідомлялося, дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу проводилося з 7 до 31 жовтня компанією «Нью імідж маркетинг груп», його підсумки оприлюднило «Дзеркало тижня».

«Лише 5,1% опитаних по той бік лінії розмежування хочуть «бути частиною України як колись». Ще 13,4% бачать нині підконтрольні «ЛНР/ДНР“ території «частиною України, але з особливим статусом». Разом — 18,5%, тобто менше ніж одна п’ята частина жителів ОРДЛО бачить майбутнє своєї малої батьківщини в Україні. Незалежності прагнуть теж не надто багато респондентів — 16,2%», — йдеться в результатах.