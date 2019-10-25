Подолали «маршрут миру»: Сивохо з делегацією нардепів відвідали Щастя



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Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій працював на Луганщині Фото: Сергій Сивохо

Сивохо заявив, що йому боляче, від побаченого у Щасті

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу артист Сергій Сивохо заявляє, що в місті Щастя (Луганська область) планується відкриття додаткового контрольно пункту в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій працював на Луганщині. Були в місті Щастя. І щастя, чесно сказати, від побаченого мало... Боляче. Тому обговорили можливість відкриття тут додаткового КПВВ», - написав він.

Також він зазначив, що делегація подолала «маршрут миру» – 850 метрів між мостом і КПВВ «Станиця Луганська».

«Уявіть собі, 10 тисяч людей щодня перетинає цей пункт і потік зростає. Депутати побачили своїми очима, через що доводиться проходити людям і в яких умовах. Страшно усвідомлювати, що для місцевих жителів це стало вже звичайною дорогою. З хорошого – тут з’явився новий асфальт і те, що курсують автобуси», - повідомив радник секретаря РНБО.

Також Сивохо відзначив оперативну роботу з реконструкції мосту в Станиці Луганській, який буде зданий до кінця листопада, і назвав його дуже важливим моментом для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

21 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ «Квартал 95» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Сивохо - актор кіно і телебачення, телеведучий, продюсер, співак, шоумен, радіоведучий, пародист. Балотувався в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року (округ № 49 в Донецькій області), але вибори програв.