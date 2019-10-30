«Слуга народу» таємно заміряла свій рейтинг на окупованій території Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоу-бізнесмен Сивохо розповів про «електоральні заміри» на окупованому Донбасі

Сивохо підтвердив факт опитування, але відмовився пояснити, як це би вдалося зробити без допомоги росіян

Українська сторона проводить заміри електоральних настроїв на окупованих територіях Донбасу. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив креативний продюсер ТОВ «Квартал 95», а віднедавна й радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо.

Зокрема, він підтвердив, що його команда проводила заміри електоральних настроїв в окремих районах Донецької і Луганської областей. У той же час він не став коментувати, як вдалося опитати жителів окупованих територій, адже це без допомоги росіян зробити фактично неможливо.

«Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від «Слуги народу»? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити...», - додав Сивохо, уточнивши, що мова йде про людей, що будуть висуватися від правлячої партії, коли Україна оголосить місцеві вибори в ОРДЛО.

21 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ «Квартал 95» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Сивохо - актор кіно і телебачення, телеведучий, продюсер, співак, шоумен, радіоведучий, пародист. Балотувався в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року (округ № 49 в Донецькій області), але вибори програв.

25 жовтня Сивохо заявив, що в місті Щастя (Луганська область) планується відкриття додаткового контрольно пункту в'їзду-виїзду (КПВВ).