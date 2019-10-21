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    Комік Сивохо отримав посаду радника секретаря РНБО (фото)

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    Сивохо пообіцяв, що не підведе на новій посаді - Комік Сивохо отримав посаду радника секретаря РНБО (фото)
    Сивохо пообіцяв, що не підведе на новій посаді
    Фото: Facebook Сергія Сивохо

    За словами Сивохо, у нього на посаді радника РНБО – «неймовірна кількість» планів

    Один з піонерів КВК-руху, колишній кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. 

    Про це він 21 жовтня повідомив у Facebook.

    «Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато складної і важливої роботи. Не підведу!» - написав Сивохо.

    Раніше волонтер і ветеран війни з Росією Мартин Брест та журналіст Антон Швець, за підсумками зустрічі заступника голови Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака з відомими блогерами 21 вересня, повідомили у соцмережі, що Сивохо очолюватиме групу з представників влади й громадськості, яка буде покликана напряму інформувати Офіс президента про справжній стан справ у Донецькій області, а також опікуватиметься населенням як підконтрольних, так і не підконтрольних українській владі районів.

    До слова, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

    РНБО Володимир Зеленський партія Слуга народу Офіс президента радник Сергій Сивохо
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