Комік Сивохо отримав посаду радника секретаря РНБО (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сивохо пообіцяв, що не підведе на новій посаді Фото: Facebook Сергія Сивохо

За словами Сивохо, у нього на посаді радника РНБО – «неймовірна кількість» планів

Один з піонерів КВК-руху, колишній кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це він 21 жовтня повідомив у Facebook.

«Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість. Попереду багато складної і важливої роботи. Не підведу!» - написав Сивохо.

Раніше волонтер і ветеран війни з Росією Мартин Брест та журналіст Антон Швець, за підсумками зустрічі заступника голови Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака з відомими блогерами 21 вересня, повідомили у соцмережі, що Сивохо очолюватиме групу з представників влади й громадськості, яка буде покликана напряму інформувати Офіс президента про справжній стан справ у Донецькій області, а також опікуватиметься населенням як підконтрольних, так і не підконтрольних українській владі районів.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.