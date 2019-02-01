Скандал з Гриценком набирає обертів: Турчинов жорстко відповів про сина в АТО



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Олександр Турчинов

Турчинов спростував заяви Гриценка про ухилення сина від служби в армії

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов звинуватив у брехні та боягузтві кандидата у президенти України Анатолія Гриценка, який напередодні звинуватив керівників держави у тому, що вони «у важкі для країни часи ховали своїх дітей від військової служби».

Про це Турчинов написав на своїй сторінці у Facebook.

Турчинов заявив, що його син після завершення навчання у виші влітку 2014 року добровільно вступив до лав Національної гвардії.

«Він чесно служив, не ховаючись за чужі спини. Виконував поставлені завдання і у відрядженнях до зони АТО, і у складі зведених підрозділів НГУ, які захищали конституційний лад та демократію під час масових заворушень у 2015 році, зокрема, і тоді, коли гвардійці загинули від кинутої в них гранати... Мій син прослужив півтора роки - з літа 2014-го до початку 2016-го року, і лише коли рівень протистояння почав знижуватися, звільнився з Нацгвардії», – заявив секретар РНБО.

Він розкритикував слова Гриценка про те, що він не пішов у 2014 році в АТО через те, що його військова спеціальність тоді була не затребувана. Також Турчинов запевняє, що Гриценко вперше побував поруч із зоною бойових дій на Донбасі лише у 2018 році.

«Я багато років знаю Гриценка, і можу навести безліч фактів, які доводять його боягузтво, брехливість та пусте позерство. Знаючи про це, він за кожної нагоди розповідає про свої мрії мене розстріляти чи хоча б посадити», – написав секретар РНБО.

Нагадаємо, у середу було оприлюднено інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім міністром оборони, кандидатом у президенти України Анатолієм Гриценком, у якому той заявив, що екс-керівник МОУ Валерій Гелетей «ні дня не служив у армїї«, працював «в УБОЗ та УБЕЗ на початку 90-х... суцільне харбарництво і кришування».

Крім того, в цьому ж інтерв'ю Гриценко заявив, що свого сина від фронту не ховав, «як це робили Порошенко, Луценко, Пашинський чи той самий Турчинов».

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на цю заяву, нагадавши, що його син служив добровольцем в АТО, і зажадав від екс-міністра оборони вибачень.

Після цього Гриценко у Facebook вибачився перед сином Луценка Олександром, проте відмовився приносити вибачення генпрокурору.

В той же час, народний депутат і дружина генпрокурора Ірина Луценко заявила, що подасть на Гриценка до суду за його висловлювання.

Згодом і начальник Управління державної охорони генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що вимагає вибачень у кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

Нагадаємо, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що країні не потрібні нові курси, як хотів би президент Росії Володимир Путін.

У вівторок, 29 січня, президент Петро Порошенко брав участь у форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», який проходив у столичному Міжнародному виставковому центрі.

Порошенко заявив, що буде балотуватися на другий термін.