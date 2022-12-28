Скандальна містобудівна реформа. Місцеві ради просять у президента вето (список)

Звернення ухвалили вже понад два десятки місцевих рад

Місцеві ради продовжують звертатися до президента України Володимира Зеленського, аби він ветував закон №5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності». Про це повідомляє Асоціація міст України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідні звернення прийняли вже понад два десятки місцевих рад. Зокрема, відповідні рішення вже прийняли:

Стрийська міська рада (Львівської області);

Великодальницька сільська рада (Одеської області);

Кролевецька міська рада (Сумської області);

Гайворонська міська рада (Кіровоградської області);

Городнянська міська рада (Чернігівської області);

Івано-Франківська міська рада;

Путивльська міська рада (Сумської області);

Кагарлицька міська рада (Київської області);

Кам‘янець-Подільська міська рада (Хмельницької області);

Лубенська районна рада (Полтавської області);

Луцька міська рада;

Львівська міська рада;

Медвинська сільська рада (Київської області);

Мирогощанська сільська рада (Рівненської області);

Червоноградська міська рада (Львівської області);

Білопільська міська рада (Сумської області);

Вінницька міська рада;

Ворожбянська міська рада (Сумської області);

Райгородоцька сільська рада (Житомирської області);

Кременчуцька міська рада (Полтавської області);

Чернігівська районна рада;

Чернігівська міська рада;

Чернівецька міська рада;

Славутська міська рада (Хмельницької області).

Нагадаємо, Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Законопроєкт створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.

Заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій, реформа містобудування усуває контроль держави, людей та місцевого самоврядування на забудову та будівництва. Тож громада не зможе впливати на незаконну забудову.