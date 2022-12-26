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Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Станом на 26 грудня президент Володимир Зеленський не підписав закон, який наробив багато галасу
колаж руху «Чесно»

Нардепи свідомо залишили корупційний ризик у законі «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»?

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наполягає, що парламентарі не врахували всіх зауважень під час ухвалення закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (№5655). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист заступника голови НАЗК Андрія Вишневського від 26 грудня.

Йдеться про пункт 1 частини 24 статті 38 вказаного Закону, який передбачає, що «право на виконання підготовчих або будівельних робіт поновлюється автоматично програмними засобами електронної системи у разі невнесення до Реєстру будівельної діяльності відомостей про подання позову про припинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт протягом 30 календарних днів з дня видання припису про зупинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт».

Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів фото 1
скріншот з сайту Верховної Ради

«Фактично запроваджується принцип мовчазної згоди щодо відновлення права на виконання підготовчих або будівельних робіт замовником/генеральним підрядником у разі, наприклад, умисного, з метою отримання незаконного прибутку, невиконання своїх обов’язків уповноваженою особою органу містобудівного контролю. Національне агентство рекомендувало виключити в доопрацьованій редакції ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» п. 1 ч. 24. Однак зазначеного положення у редакції проєкту Закону, надісланої до Національного агентства 9 грудня 2022 року, не виключено», –  наголосив Вишневський.

(для перегляду – натисніть на документ)

Заступник голови НАЗК зазначив, що його відомство у неформальній комунікації з дипломатами країн «Великої сімки» повідомило, що головним корупційним ризиком скандального закону є його розроблення у недостатньо відкритий спосіб, з порушенням принципу прозорості та врахування громадської думки.

«Національне агентство ніколи не агітувало ні за, ні проти прийняття проекту Закону, оскільки воно не є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Агентство проводило антикорупційну експертизу та додатковий аналіз проєкту Закону із наданням зауважень та рекомендацій виключно у межах своєї компетенції – як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику», - заявив Андрій Вишневський.

Додамо, що станом на 26 грудня президент Володимир Зеленський не підписав закон №5655.

Як повідомляв «Главком», 13 грудня нардепи підтримали скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудування без обговорення і врахування зауважень різних сторін. На переконання противників законопроєкту, це суперечило позиції громадських організацій, ЗМІ, Асоціації міст України, які підписали спільну заяву.

За законопроєкт нардепи віддали 228 голосів (мінімальна кількість для ухвалення – 226). При цьому «Слуги народу» провели це рішення завдяки Нестору Шуфричу та Олександру Качному, які фігурують в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО та інших нардепів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ.

ЄС, «Батьківщина» не підтримали проєкт про реформу містобудування, а з фракції «Голос» лише народний депутат Ярослав Железняк підтримав цю ініціативу.

Нагадаємо, критичні зауваження до законопроєкту подав не лише Рух ЧЕСНО, а й Головне юридичне управління Верховної Ради, яке наголосило на тому, що низка положень є неконституційними. Свої застереження і пропозиції надали й інші організації.

До нардепів з вимогою не підтримувати проєкт звернулися провідні громадські організації та ЗМІ: Рух ЧЕСНО, Центр протидії корупції, DЕ JURE, Автомайдан, «Наші гроші», «Дзеркало тижня», «Главком», а також Асоціація міст України.

14 грудня повідомлялося, що петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655, автором якої став Владислав Проценко, набрала понад 25 тис. голосів у рекордно стислі строки. Станом на 26 грудня, президент Зеленський так і не дав на неї відповідь.

Крім цього, 17 грудня голова президентської політсили Олена Шуляк прийшла у палату до військового та юриста Олега Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. За словами військовослужбовця Шуляк прийшла до нього, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про «реформування сфери містобудування».

Після такого скандалу народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід із партії «Слуга народу».

Читайте також: Велика таємниця Олени Шуляк. Що лідерка «Слуги народу» сховала у проєкті містобудівної реформи
Теги: Верховна Рада реформа закон НАЗК Володимир Зеленський Олена Шуляк

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Економіка

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