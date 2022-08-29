Скандальне розслідування подій у «Жулянах». Турчинов заступився за генерала Кривоноса

Турчинов заявив, що Кривоному не потрібен дозвіл Банкової, щоб воювати проти РФ

Турчинов: «Спроби шукати у воюючій країні винних стають потужним демотивуючим фактором»

Відкриття кримінальної справи проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса – це прояв слабкості та неадекватної оцінки ситуації. Про це заявив екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

«Знаю Сергія Кривоноса багато років. Ми разом працювали та захищали країну. Він кадровий високопрофесійний український військовий, патріот своєї країни, якому не потрібен дозвіл Банкової, щоб зі зброєю в руках воювати проти російського агресора», – йдеться в повідомленні.

Турчинов зазначив, що відкриття кримінальної справи проти Кривоноса за те, що він виконував свій громадянський обов‘язок – це прояв слабкості та неадекватної оцінки ситуації.

«Щоб перемогти у цій кривавій війні, треба об’єднати всю країну, використати весь наш ресурс, мобілізувати весь наявний потенціал, весь досвід, знання та здібності досвідчених воїнів, не розділяючи їх на провладних і опозиційних. Спроби ж шукати у воюючій країні винних за те, що захищали Україну, особливо в той момент, коли розпочався наступ нашої армії на півдні, створюють небезпечний прецедент та стають потужним демотивуючим фактором», – додав політик.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року.

Сьогодні ДБР заявило, що не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Мовляв, перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.