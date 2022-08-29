Що відбулося у «Жулянах»: ДБР пояснило порушення справи проти генерала Кривоноса

ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту у перші дні війни

ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Мовляв, перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Таке пояснення оприлюднило Державне бюро розслідувань після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що відкрита справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса. Повідомлялося, що офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року.

«Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна Міжнародного аеропорту «Ки́їв» імені Ігоря Сікорського (аеропорт «Київ-Жуля́ни»). У межах розслідування кримінального провадження перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю», – йдеться в повідомленні.

Розслідування триває.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос заявляв, що проти нього ДБР вигадало штучну справу.

Кривонос зазначав, що перед початком повномасштабної війни він був звільнений з лав ЗСУ через критику влади у сфері оборони.