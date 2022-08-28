Головна Країна Політика
search button user button menu button

Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса
фото з відкритих джерел

ДБР звинувачує генерала у нібито незаконній організації оборони аеропорту «Жуляни»

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року. Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Юрій Бутусов.

«Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні», – зазначає Кривонос.

Кривонос зазначив, що перед початком повномасштабної війни він був звільнений з лав ЗСУ через критику влади у сфері оборони.  

«25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, повідомив обстановку, і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту», – додає Кривонос.

За наказом Залужного, генералу направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Кривонос об'єднав усі наявні підрозділи та розпочав підготовку до оборони аеропорту.

Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесатної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ.

«Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 13 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу. Але 29 березня я прибув до Валерія Федоровича та дізнався, що наказ про зачислення мене на службу скасовано», – додає він.

Генерал зазначив, що головнокомандувач Володимир Зеленський видав наказ скасувати його зарахування на військову службу.

Майор заявляє, що проти нього ДБР вигадало штучну справу. Крім цього, Кривонос надав виданню «Цензор.Нет» наявні у нього документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу. Він збирається продовжувати спроби повернутись на військову службу згідно з наказом від 13 березня.

Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса фото 1
Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса фото 2
Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса фото 3

Рішення щодо скасування наказу Залужного та відкриття справи ДБР Кривонос пов’язує із помстою влади за критику підготовки до повномасштабної війни, а також з політичною конкуренцією всередині країни.

Нагадаємо, генерал Сергій Кривонос розповів,  що росіяни досить жорстко контролюють настрої в білоруській армії. Вони там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі.

 

Теги: Володимир Зеленський Сергій Кривонос ДБР

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса
Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса
Зеленський зібрав силовиків: головна тема – ситуація на фронті
Зеленський зібрав силовиків: головна тема – ситуація на фронті
В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)
В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)
Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії
Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії
Гарячі обійми Стефанчука із польським колегою потішили соцмережу
Гарячі обійми Стефанчука із польським колегою потішили соцмережу
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
376K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
191K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
72K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
68K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
50K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
39K
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту