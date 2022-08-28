Оборона аеропорту «Жуляни». ДБР відкрило справу проти генерала Кривоноса

ДБР звинувачує генерала у нібито незаконній організації оборони аеропорту «Жуляни»

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року. Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Юрій Бутусов.

«Проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні», – зазначає Кривонос.

Кривонос зазначив, що перед початком повномасштабної війни він був звільнений з лав ЗСУ через критику влади у сфері оборони.

«25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ Залужному, повідомив обстановку, і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту», – додає Кривонос.

За наказом Залужного, генералу направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Кривонос об'єднав усі наявні підрозділи та розпочав підготовку до оборони аеропорту.

Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесатної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ.

«Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 13 березня Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу. Але 29 березня я прибув до Валерія Федоровича та дізнався, що наказ про зачислення мене на службу скасовано», – додає він.

Генерал зазначив, що головнокомандувач Володимир Зеленський видав наказ скасувати його зарахування на військову службу.

Майор заявляє, що проти нього ДБР вигадало штучну справу. Крім цього, Кривонос надав виданню «Цензор.Нет» наявні у нього документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу. Він збирається продовжувати спроби повернутись на військову службу згідно з наказом від 13 березня.

Рішення щодо скасування наказу Залужного та відкриття справи ДБР Кривонос пов’язує із помстою влади за критику підготовки до повномасштабної війни, а також з політичною конкуренцією всередині країни.

Нагадаємо, генерал Сергій Кривонос розповів, що росіяни досить жорстко контролюють настрої в білоруській армії. Вони там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі.