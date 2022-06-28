Генерал Кривонос сказав, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну

Якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон

На певних напрямках білоруси можуть і самостійно починати наступ

Є досить велика загроза повторного використання території Білорусі для нападу на Україну. Це може бути як напад російських військ, так і включення в цю агресію Збройних сил Білорусі. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

«Росіяни зараз посилено «обробляють» політичне керівництво цієї країни. Плюс, вони досить жорстко контролюють настрої в білоруській армії. Вони там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі», – заявив він.

Кривонос підкреслив, що на певних напрямках білоруси можуть і самостійно починати наступ.

«Я думаю, що безпосередньо на Волинському та Рівненському напрямку вони це можуть робити самостійно за рахунок тих підрозділів і частин, які у них є. Але питання полягає в тому, що досить велика кількість збройних сил Білорусі не дуже бажають брати участь у цій агресії», – додав він.

Генерал припускає, що якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон.

«Будемо сподіватися, що в разі гіршого варіанту серце і розум білорусів візьме верх над бажаннями Путіна і Лукашенка брати участь у цій війні», – заявив він.

За словами генерала, збори з резервістами, які білоруси почали 13-14 червня, умовно можна назвати прихованою мобілізацією.

«Думаю, що приблизно 26-27 червня вони повинні прийняти якесь рішення – або продовжувати ці навчання і потім, можливо, буде агресія, або вже розпустити людей. Але орієнтовно через дев'ять днів (розмова відбулася 22 червня – ред.) планується зустріч Путіна з Лукашенком. Думаю, що у нас якраз є ці 8-9 днів, адже Путін намагатиметься дотиснути Лукашенка», – заявив він.

Кривонос припустив, що Путін може витягнути на зустріч колишнього президента України Віктора Януковича, щоб створити псевдопотрійний союз «звільнених» територій України або нову «республіку».

«Думаю, можливі спроби народити якийсь союз на противагу тим союзам, що зараз створюються – Україна, Великобританія, Польща», – додав він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.