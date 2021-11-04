«Слуга народу» обізвав Арахамію «Мауглі»

Нардеп Дмитрук назвав себе «голосом совісті» у партії «Слуга народу»

Депутат із фракції «Слуга народу» Артем Дмитрук заявив, що голова фракції Давид Арахамія говорить незрозумілою мовою. Про це Дмитрук заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«По-перше, Давид Арахамія, як завжди, говорив – принаймні для мене – незрозумілою мовою. Ця мова приблизно, я думаю, використовується десь у джунглях, а Давид там – Мауглі», – сказав депутат, коментуючи слова Арахамії про те, що Дмитрук «виляє» від фракції.

На думку парламентаря, він є «голосом совісті» у партії «Слуга народу» і закликає їх спілкуватися з людьми.

«По-друге, я – голос совісті в партії «Слуга народу», якого вони намагаються позбутися. Я борюся за рештки тієї чесності, справедливості, порядності в партії. Я... закликаю їх щодня, щоб вони спілкувалися з людьми, зустрічалися з ними. І доки я є в партії «Слуга народу», вони змушені мене слухати. Звичайно ж, ухвалювати рішення про моє виключення може Давид Арахімія, Корнієнко, президент тощо – це рішення за ними. Але моя ідеологія, принципи, робота на окрузі з виборцями ніколи не змінювалися і не зміняться», – резюмував він.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Арахамія заявив, що Дмитрук «виляє» від фракції. Політик наголосив: є люди, які йдуть проти й відкрито кажуть про це. А є люди, які «виляють».

«Ось він зараз «виляє». Колись так, а колись ні. Мені важко визначитися», – зауважив Арахамія.