Козак Гаврилюк, ексмер та «клон» кандидата від «Слуги народу» - вибори в 95-му окрузі



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За Гаврилюка в жовтні 2014 року проголосували 17 382 виборця

Михайло Гаврилюк вирішив знову спробувати щастя по округу в Ірпені

Центрвиборчком вже зареєстрував 20 кандидатів в народні депутати в окрузі №95 (м.Ірпінь в Київській області).

Серед них два чинних нардепи – козак Гаврилюк, який п’ять років тому потрапив до Ради саме по цьому округу, та Андрій Немировський. Останній засвітився у сімейному скандалі. Минулого року вся країна стала свідком з’ясування їх стосунків через соціальні мережі і звинуваченнями в зраді.

Також зареєстровані кандидатами в депутати по цьому округу Володимир Карплюк, який влітку минулого року подав у відставку з посади мера Ірпеня, та його найбільша опонентка Михайлина Скорик-Шкарівська від партії «Голос».

Від «Слуги народу» там має йти Горобець Олександр Сергійович. Але його поки що не зареєстрували. Натомість в списку кандидатів вже є Дмитро Горобець, який працює в благодійному фонді «Слуга народу».

Від партії Кличка Удар по цьому округу йде голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Мирослава Смрінова. Поруч з нею у списку - Марина Смірнова з мерії сусіднього міста Вишневе.