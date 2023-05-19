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Нардепка від «Слуги народу» підтвердила отримання підозри від НАБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепка від «Слуги народу» підтвердила отримання підозри від НАБУ
За даними НАБУ, Ольга Саладуха не задекларувала недобудований будинок
фото з відкритих джерел

Ольга Саладуха запевняє, що не вчиняла жодних умисних дій спрямованих на недостовірне декларування свого майна

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Саладуха підтвердила отримання підозри від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це вона написала у Facebook.

«З приводу повідомлення підозри від НАБУ та САП про внесення мною недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Відразу хочу запевнити, що не вчиняла жодних умисних дій спрямованих на недостовірне декларування свого майна чи його приховування», – йдеться в повідомленні.

Саладуха зазначила, що її професійна діяльність, як спортсменки та народного депутата є публічною та прозорою. І бути не могло «жодних мотивів приховувати законно придбане майно – до того ж недобудований будинок».

«Все своє свідоме життя я активно займалася спортом, брала участь у престижних міжнародних змаганнях, досягнувши рівня чемпіонки світу та призерки Олімпійських ігор. Активну спортивну кар’єру завершила в 2021 році на Олімпійських Іграх – 2020. Також професійним спортсменом є мій чоловік. Успішна кар’єра давала змогу заробляти нам відповідні кошти», – зазначила вона.

Нардепка висловила сподівання, що її політична позиція та приналежність до депутатської групи «Розумна політика» не перешкоджатиме об’єктивному розслідуванню справи.

Нагадаємо, 19 травня, прокурори Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чинній народній депутатці. За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

Теги: партія Слуга народу Ольга Саладуха декларація

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