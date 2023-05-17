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Екскерівник «Укртатнафти» отримав нову підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскерівник «Укртатнафти» отримав нову підозру
Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн
фото: esbu.gov

Детективи встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління компанії «Укртатнафта» (2019-2022 рр).  Про це повідомляє пресслужба БЕБ

Детективи встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії. У дописі БЕБ не вказано імені підозрюваного. Однак, схоже, ідеться про Руслана Ляпка, в.о. першого заступника Голови правління ПАТ «Укртатнафта» у 2019-2022 рр.

Через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили понад 72 тис. тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Тривають слідчі дії, встановлюється повне коло службових осіб компанії причетних до вчинення незаконної діяльності.

Раніше повідомлялося, що ексміністр енергетики Насалик отримав нову підозру.

Як повідомлялося, після викриття Службою безпеки і Бюром економічної безпеки корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» бюджет України поповниться ще на 687 млн грн.

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Теги: порушник суд

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