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Депутатка від «слуг» отримала підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутатка від «слуг» отримала підозру
За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ді
фото: Ольга Саладуха/Facebook

Нардепка підозрюється  у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік

Сьогодні, 19 серпня, прокурори Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чинній народній депутатці. Про це йдеться  у заві НАБУ.

«Чинній народній депутатці України 19 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України»,  – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, народна обраниця не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю вона набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

За даними джерел «Главкома», йдеться про голову підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольгу Саладуху.

Депутатка від «слуг» отримала підозру фото 1

Також НАБУ ТА САП оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії народному депутату IX скликання Артуру Герасимову Раніше «Слуга народу» Камельчук отримав підозру.

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Теги: суд НАБУ прокурор будинок Ольга Саладуха

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