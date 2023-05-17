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Ексміністр енергетики Насалик отримав нову підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексміністр енергетики Насалик отримав нову підозру
Правоохоронці повідомляють, що за дорученням підозрюваних було укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена.
фото з відкритих джерел

Через чиновницьку недбалість бюджет недоотримав 1,55 млрд грн 

Правоохоронці повідомили про зміну підозри Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик отримав нову підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Про підозру також повідомили колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля. За даними слідства, чиновники внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їхніх складових.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля та зміну раніше повідомленої підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості України.

Їм інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)», – йдеться у  повідомленні.

Так, з 37 договорів, що були укладені з операторами газорозподільних систем, 33 підписали з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин.

За дорученням підозрюваних було укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно «списували» кошти.

Через їхні дії з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн надходжень.

Раніше повідомлялося, що службова недбалість колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів. 

2 березня 2021 року Антикорупційний суд скасував закриття справи проти ексміністра Насалика.

Раніше повідомлялося, що Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації. Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

Теги: міністр бюджет прокурор Ігор Насалик Антикорупційний суд

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