Соціолог: на виборах до Івано-Франківської облради місцева партія наздоганяє лідерів



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«Новою тенденцій виборів буде ще більший вплив місцевих партій»

19 жовтня 2020 року на пресконференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» керівник Українського Інституту вивчення громадської думки Олександр Бухалов презентував журналістам та громадськості результати вуличного опитування 2 000 мешканців Івано-Франківщини віком від 18 років і старші.

«Проведене нами опитування, - розповів Олександр Бухалов, - наводить на думку, що новою і однією з основних тенденцій виборів, і це стосується не тільки Івано-Франківщини, а й багатьох областей України, буде ще більший вплив місцевих партій. Чому? Бо вони зараз мають більше можливостей і фінансування. І вони легше підзвітні людям, які їх обрали. Як свідчить «Рейтинг партій на виборах до Івано-Франківської облради» високі шанси мають місцеві партії. «Платформа громад» - на четвертому місці з 12,1% та «Українська Галицька Партія» - на шостому місці з 8,1%. Попереду першої партії лише «Свобода» (20,7%), «Європейська солідарність» (17,2%) та «Батьківщина» (12,7%). «Слуга народу з 8% йде одразу за місцевими партіями. Всі інші партії мають набагато менші данні.

Який можна зробити висновок з цього? Більш впливовими стають громади та місцеві органи влади. Вони мають і більше можливостей, і більше прав. Дві місцеві партії «Платформа громад» і «Українська Галицька Партія» демонструють - роль місцевих партій зростає. І це ми можемо спостерігати не тільки на Івано-Франківщині, але у різних областях України. Люди все більше перестають довіряти всеукраїнським партіям. А все більше довіряють партіям місцевим.

Не менш цікавий рейтинг партій на виборах до Івано-Франківської міської ради. «Свобода» – 25,3%, «Європейська Солідарність» – 17,2%, «Слуга народу» – 10,6%, «За майбутнє» – 8,7%, «Українська Галицька Партія» – 8,5%, «Батьківщина» – 7,4%, «Платформа громад» – 4,6%, «Удар» – 3,3%, «Голос» – 3,3%. Решта партій не набирають і 2%.

Не менш цікавою, - зазначив Олександр Бухалов, - виявилась відповідь на питання «Що для вас має більше значення при виборі кандидата на посаду мера/голови ОТГ/депутата міськради?».

44,8% відповіли, що проголосують за конкретного кандидата, незважаючи на те, яку партію він представляє. Людям вже не важливо обирати представника якоїсь всеукраїнської партії. Виборець йде голосувати за конкретну людину, яку він знає. Яка мешкає поруч. Майже 44% важко відповісти на це питання - люди ще не визначились. І лише 11,3% (вчетверо менше і від перших, і від других) дають відповідь: довіряю конкретній партії та проголосую за неї та за її кандидата.

Є місцеві лідери, які балотуються. І люди їх знають особисто та підтримують їх незалежно від партійної приналежності. І до речі, та людина - місцева, за яку він проголосує. До неї легше буде достукатися. Задати конкретне питання тому, хто несе відповідальність перед своїми. Головне, коли людина знайома. І зараз все більше людей бачать, що обирати треба за наявністю досвіду. Ось - біографія досвідченої людини, яка виросла на наших очах. І саме тому ми йому довіряємо».