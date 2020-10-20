Вибори президента США: на дебатах кандидатам зможуть вимикати мікрофон



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Перші дебати Трампа і Байдена

Наступні дебати Трампа і Байдена відбудуться 22 жовтня

Кандидатам у президенти США під час наступних теледебатів зможуть вимикати мікрофон.

Про це оголосила позапартійна комісія з питань президентських дебатів.

Комісія запровадила зміни, щоб запобігти перебиванням під час виступу опонента. Пропозиція цих змін з’явилася практично одразу після першого раунду дебатів, які відбулися 29 вересня.

Чинного президента та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа звинувачували в тому, що він неодноразово перебивав свого опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

«Комісія сподівається, що кандидати з повагою ставитимуться до часу один одного, що сприятиме розвитку цивілізованого дискурсу на користь глядачів», – заявили в комісії.

Наступні дебати відбудуться 22 жовтня й стануть останньою можливістю для виборців побачити кандидатів на одній сцені перед президентськими виборами, які заплановані на 3 листопада.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.