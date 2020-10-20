Більше 50 діючих нардепів балотуються на місцевих виборах



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Більше 50 діючих нардепів балотуються на місцевих виборах

В облради йдуть 36 депутатів Ради, у міськради - 18 нардепів, а в райради - усього четверо, підрахувала Опора

На місцевих виборах балотуються 56 діючих депутатів Верховної Ради.

Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

Найбільше охочих стати депутатом обласної ради - 36 осіб (12 «списочників» і 24 мажоритарники), до міських рад балотуються 18 осіб, а в районні - усього четверо. При цьому ніхто з нардепів не хоче ставати депутатом сільської ради.

Опора відзначає, що в разі балотування в міські і районні ради всі діючі народні депутати висунуті першими кандидатами у виборчих списках, а для обласних рад цей показник становить 86%.

«Таким чином, переважна більшість народних депутатів, які балотуються, будуть вказані як лідери політичних сил у виборчому бюлетені (а деякі навіть у кількох, оскільки балотуються у дві ради)», - пояснили в Опорі.

У той же час найбільше нардепів балотується у Волинську й Одеську облради - по чотири, і Вінницьку, Львівську та Хмельницьку обласні ради - по троє.

Ще 15 народних обранців вирішили поборотися за посаду міського голови. Зіновій Андрійович (Слуга народу) є кандидатом на посаду міського голови Надвірної, Руслан Требушкін (позафракційний) - Покровська, Володимир Крейденко (Слуга народу) - Мелітополя, Микола Бабенко (група Довіра) - Білої Церкви, Антон Поляков (група За майбутнє) - Чернігова, Татьяна Рябуха (Слуга народу) - Сум, Ігор Колихаїв (група За майбутнє) - Херсона, Олександра Устінова (Голос) - Вінниці, Ярослав Руцишин (Голос) і Олег Синютка (Європейська Солідарність) - Львова, Микола Скорик (Опозиційна платформа - За життя) - Одеси, Олександр Фельдман (Опозиційна платформа - За життя) - Харкова, Ірина Верещук (Слуга народу), Олексій Кучеренко (ВО Батьківщина) і Сергій Шахов (група Довіра) - Києва.

Нарешті, більшість народних депутатів, які балотуються до місцевих рад і на посаду міського голови, є членами депутатської групи За майбутнє - 20 осіб (або 83,3% від усіх членів групи в парламенті). Ще дев'ятеро народних обранців представляють Опозиційна платформу - За життя, сім парламентаріїв - члени фракції Слуга народу, по п'ять висуванців до місцевих рад мають депутатська група Довіра і Європейська Солідарність, четверо є членами ВО Батьківщина, двоє - Голосу, а ще четверо не входять ні в одну з фракцій.