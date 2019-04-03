Соціолог: Найбільше Зеленського у другому турі підтримуватиме електорат Ляшка



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Тих, хто голосував по приколу, перед другим туром можуть злякати реальні шанси на президентство Зеленського

Голоси електорату Олега Ляшка перейдуть Володимиру Зеленському, прогнозує гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

«У Олега Ляшка більш епатажний електорат, йому подобаються хайпи, не знаю як навіть це назвати термінологією, подобаються якісь незвичні дії – як от прийти з вилами. З політичного істеблішменту Ляшко вирізняється, він трохи незвичайний політик, і Зеленський зовсім не політик. Тому він перебирає на себе електорат Ляшка», - розповів в інтерв’ю «Главкому» експерт.

За попередніми опитуваннями, у другому турі Володимир Зеленський перемагає Петра Порошенка з двократним розривом. Згідно з даними, отриманих КМІС за тиждень до виборів, 57% електорату Ляшка готові підтримати у другому турі президентських виборів кандидатуру Зеленського. Виборці, що підтримали раніше інших кандидатів, теж здебільшого схиляються на користь Володимира Зеленського.

Соціолог не поспішає стверджувати, що цифри не зміняться ближче до дати виборів. Проте виголошує сумніви, що такий розрив можна подолати.

«Якщо частина людей, які голосували «по приколу», хоча я не впевнений, що це так, побачать, що він реально має шанси стати президентом, це їх може налякати», - припускає Паніотто.

Також на зниження рейтингу Зеленського можуть вплинути як і продовження мовчанки, так і висловлення певних тверджень. «Якщо він висловиться конкретно, можливо, на дебатах, наприклад, за вступ до НАТО, то його не підтримає Південь і Схід. Якщо ж кандидат висловиться проти НАТО, не підтримає Захід і Центр», - пояснює соціолог.

Нагадаємо, Олег Ляшко опублікував у мережі номери мобільних телефонів Зеленського та Коломойського.