Ляшко заявив, що проголосував за те, «щоб було менше свиней при владі»



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко обурився довжиною бюлетеня Фото: Інформатор

Після голосування Олег Ляшко разом з сім’єю поїхав у Видубицький монастир, щоб «помолитися за Україну»

Кандидат на пост президента України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко проголосував разом з дружиною Росітою на 221-му виборчому окрузі на Печерську у Києві.

Політик обурився довжиною бюлетеня і зазначив, що краще б чотири десятки кандидатів, що знайшли 2,5 мільйони гривень за реєстрацію, віддали гроші людям на зарплати і пенсії.

«Скільки дерев вирубали, скільки паперу перевели, скільки грошей витратили. 2/3 треба не в бюлетень, а в дурку, а вони всі повилазили. Ще 2,5 мільйони гривень понаходили, бо їм весело дуже. Народу не весело. Краще б ці 2,5 мільйони на зарплати і пенсії віддали, а не на ці бюлетені метрові», – сказав лідер РПЛ.

Ляшко заявив, що проголосував «за те, щоб свиней менше при владі було». «Сьогодні унікальний шанс вичистити це, щоб сильна країна була, сильна економіка, мир повернути, людей із заробітків повернути і щоб нормально народ жив в Україні. Тому мій голос за те, щоб менше свиней було при владі, а більше роботи, зарплати і нормального життя», – сказав політик.

Після голосування Олег Ляшко разом з сім’єю поїхав у Видубицький монастир, щоб «помолитися за Україну».

Як відомо, Комітет виборців України повідомив, що Ляшко продемонстрував в присутності телекамер та виборців бюлетень із результатами свого волевиявлення, що є порушенням.

Нагадаємо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Джерело: Інформатор