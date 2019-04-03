Ляшко осоромився: назвав журналістку ідіоткою за те, що сам зробив (Фотодоказ)



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко Фото: УНІАН

Головний радикал країни обізвав журналістку телеканалу «1+1» ідіоткою за те, що вона опублікувала в інтернеті його номер телефону, хоча сам ще п'ять років тому оприлюднив його у Facebook

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що його особистий номер опублікувала «якась ідіотка з «Плюсів», тому він змушений його змінити, незважаючи на те, що користується ним уже більше 20-ти років. Про це політик написав у Facebook.

«Якась ідіотка з «Плюсів» (телеканалу «1+1», – ред.) злила мій номер телефону в інтернет, і вже другий день мене спамлять тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому вимушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року», – написав Ляшко.

Проте ще у серпні 2012 року головний радикал країни у себе в Facebook опублікував свій номер мобільного, зазначивши, що його номер телефону ніколи не був таємницею, його знають тисячі людей по всій країні.

«Щодо номера мого мобільного телефону: він ніколи не був таємницею, цей номер у мене 17 років, його знають тисячі людей по всій країні, права яких я захищав, захищаю і буду захищати. Коли мене питають у прямому ефірі чи на мітингу мій номер телефону – я завжди чесно називаю його - 0674663588. Хай би всі оці «великі демократи» Яценюк, Турчинов, Кличко, Королевська та інші назвали людям номери своїх мобільних телефонів. Певен, вони цього не зроблять, бо вони бояться людей і ховаються від них. А я відкритий людям і ні від кого ніколи не ховаюсь», – написав Ляшко 27 серпня 2012 року.

Напередодні лідер «Радикальної партії» опублікував у мережі номери мобільних телефонів власника телеканалу «1+1» Ігоря Коломойського, гендиректора каналу Олександра Ткаченка і кандидата у президенти України Володимира Зеленського, аргументувавши свій вчинок тим, що хтось із співробітників «1+1» опублікував в інтернеті його номер телефону.