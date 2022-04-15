Соціологи з'ясували, де українці беруть інформацію під час війни

Більшість українців обирає перевірені та офіційні джерела нформації

Офіційні інформаційні ресурси влади – це джерела, яким довіряють українці. Про це свідчать результати всеукраїнського онлайн опитування, проведеного 9–11 квітня поточного року. На запитання «Яким джерелам інформації ви довіряєте? Назвіть такі джерела/ресурси».

32,5% респондентів вказали «офіційні сторінки влади», в тому числі ресурси Офісу президента, Обласних військових адміністрацій, ЗСУ, СБУ, Міністерства оборони, Верховної Ради, ДСНС та інших органів влади.

«Інформаційна війна, яку Росія вела проти України протягом багатьох років і продовжує вести, орієнтована як на мешканців Російської Федерації, так і на громадян нашої держави. Наразі це спрацювало таким чином, що українці дуже добре впізнають фейки та джерела із проросійською риторикою. Важливо, що переважна більшість українців свідомо обирає перевірені та офіційні джерела. Інформаційна політика Офісу президента базується на ключовому принципі – влада має бути почутою, тому говорити з людьми треба завжди відверто. Ми хочемо, і президент Зеленський завжди наполягає на цьому, щоб в Україні і за її межами про Україну говорили правду», – прокоментував результати дослідження Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента.

Понад 25% респондентів вказали як джерела, якими користуються та довіряють, різні новинні сайти та українські медіа національного та регіонального значення.

4,7% від загальної кількості учасників опитування зазначили, що довіряють телемарафону «Єдині новини», 3,3 % довіряють іноземним ЗМІ, 3,2% учасників опитування не визначились с джерелами, яким довіряють, та 2,7% вказали, що «не довіряють нікому».

Інші джерела, аудиторія кожного з яких становить менше 1% згідно опитування, назвали понад 20% респондентів. 3,4% вказали, що джерелами, яким вони довіряють, є власний досвід, а також досвід знайомих та очевидців.

Серед найбільш популярних та зручних каналів інформації українці назвали телебачення, соціальні мережі та українські новинні сайти.

У всеукраїнському онлайн опитуванні взяли участь респонденти у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Параметри вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до початку війни (до 24 лютого).

Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Вибіркова сукупність: 4676.

Джерела отримання даних: панель «Власна думка», підписники інформаційних каналів Державних адміністрацій в усіх областях України та інші канали комунікації з онлайн аудиторією в Україні.

Дослідження проводилось 9-11 квітня 2022 року на волонтерських засадах українською дослідницькою панеллю «Власна думка» за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, за ініціативою Офісу президента України.