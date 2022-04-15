  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Невзоров пояснив, що згубило крейсер «Москва»

    Сергій&nbsp;Степашин вручає ту саму &laquo;магічну тріску&raquo; - Невзоров пояснив, що згубило крейсер «Москва»
    Сергій Степашин вручає ту саму «магічну тріску»
    фото з російських ЗМІ

    Магічний талісман за $40 млн не зміг вберегти російський корабель

    Російський журналіст Олександр Невзоров після того, як крейсер «Москва» затонув під час буксирування в порт, розповів цікаву історію про те, чому влада РФ вважала «гордість Чорноморського флоту» невразливим і спокійно відправила його в небезпечну зону.

    За словами Невзорова, путінські генерали були абсолютно впевнені у невразливості крейсера «Москва». Вони так вважали тому, що корабель був захищений «чудотворною тріскою» вартістю $40 мільйонів.

    «Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дістатись українські ракети. І справа не в системах виявлення, відбиття, перехоплення та ін. Ні. Командування Чорноморського флоту одержало наказ вірити в чудотворну силу однієї хріновинки, яка з 2020 року прикрашала інтер'єр крейсера. Це була тріска, чарівна магічна тріска, здатна відводити від корабля ракети та торпеди», – повідомив журналіст.

    Відомо, що ту саму «магічну тріску» купили за $40 мільйонів, а командуванню судна вручив її Сергій Степашин (Колишній голова уряду РФ).

    Невзоров зазначає, що офіційне формулювання при врученні магічної тріски звучало наступним чином: «Християнська реліквія – частка Хреста Господнього – зберігатиметься на флагмані Чорноморського флоту – ракетному крейсері «Москва». Це шматочок дерева розміром всього кілька міліметрів. Він знаходиться всередині металевого хреста, а той, своєю чергою, зберігається у спеціальному ковчезі».

    Зважаючи на все, магічна тріска за $40 мільйонів виявилася безсилою проти двох українських ракет «Нептун», які влучно потрапили до крейсера «Москва». Не врятувала «реліквія» і від шторму, який остаточно потопив корабель під час буксирування в порт.

    Додамо, що разом із «Москвою» затонув і командир крейсера.

    Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.

    Читайте також:

    Теги: Крим росія окупанти Чорне море війна корабель Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Невзоров пояснив, що згубило крейсер «Москва»