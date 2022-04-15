Невзоров пояснив, що згубило крейсер «Москва»

Магічний талісман за $40 млн не зміг вберегти російський корабель

Російський журналіст Олександр Невзоров після того, як крейсер «Москва» затонув під час буксирування в порт, розповів цікаву історію про те, чому влада РФ вважала «гордість Чорноморського флоту» невразливим і спокійно відправила його в небезпечну зону.

За словами Невзорова, путінські генерали були абсолютно впевнені у невразливості крейсера «Москва». Вони так вважали тому, що корабель був захищений «чудотворною тріскою» вартістю $40 мільйонів.

«Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дістатись українські ракети. І справа не в системах виявлення, відбиття, перехоплення та ін. Ні. Командування Чорноморського флоту одержало наказ вірити в чудотворну силу однієї хріновинки, яка з 2020 року прикрашала інтер'єр крейсера. Це була тріска, чарівна магічна тріска, здатна відводити від корабля ракети та торпеди», – повідомив журналіст.

Відомо, що ту саму «магічну тріску» купили за $40 мільйонів, а командуванню судна вручив її Сергій Степашин (Колишній голова уряду РФ).

Невзоров зазначає, що офіційне формулювання при врученні магічної тріски звучало наступним чином: «Християнська реліквія – частка Хреста Господнього – зберігатиметься на флагмані Чорноморського флоту – ракетному крейсері «Москва». Це шматочок дерева розміром всього кілька міліметрів. Він знаходиться всередині металевого хреста, а той, своєю чергою, зберігається у спеціальному ковчезі».

Зважаючи на все, магічна тріска за $40 мільйонів виявилася безсилою проти двох українських ракет «Нептун», які влучно потрапили до крейсера «Москва». Не врятувала «реліквія» і від шторму, який остаточно потопив корабель під час буксирування в порт.

Додамо, що разом із «Москвою» затонув і командир крейсера.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.

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