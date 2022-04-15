«Русский корабль иди нах...». Смілянський вийшов до людей, які штурмують «Укрпошту» (фото)

Українці стоять у черзі, щоб придбати нову поштову марку, присвячену російсько-українській війні

Гендиректор запевнив, що марок з російським військовим кораблем вистачить на всіх

У Києві люди продовжують стояти у величезній черзі за новими поштовими марками. на яких зображений російський військовий корабель. Про це повідомляє «Главком».

Люди стоять у черзі за новими марками як на вулиці поблизу будівлі, так і всередині приміщення.

Марки купують і для практичного використання (відправки паперових листів), і для колекціонування.

Аби заспокоїти людський натовп, до українців вийшов навіть гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.Запевнив, що марок з російським військовим кораблем, який іде у відомому напрямку, вистачить усім охочим.

До слова, чергу за марками, присвяченими захисникам Зміїного, знімають на відео навіть іноземні журналісти.

Зауважимо, що «Укрпошта» 12 квітня презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти Росії.

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», випущена «Укрпоштою» в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5).

До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.

Купувати незвичайну поштову марку українців закликав навіть президент України Володимир Зеленський.

«Укрпошта» презентувала нову поштову марку

Раніше ми вже писали про те, що поштова марка, присвячена захисникам острова Зміїний, викликала серед українців неабиякий ажіотаж.

У п'ятницю, 15 квітня, біля Головпоштамту в Києві утворилася величезна черга з охочих придбати марку.