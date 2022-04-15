«Русский корабль иди нах...». Смілянський вийшов до людей, які штурмують «Укрпошту» (фото)
Гендиректор запевнив, що марок з російським військовим кораблем вистачить на всіх
У Києві люди продовжують стояти у величезній черзі за новими поштовими марками. на яких зображений російський військовий корабель. Про це повідомляє «Главком».
Люди стоять у черзі за новими марками як на вулиці поблизу будівлі, так і всередині приміщення.
Марки купують і для практичного використання (відправки паперових листів), і для колекціонування.
Аби заспокоїти людський натовп, до українців вийшов навіть гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.Запевнив, що марок з російським військовим кораблем, який іде у відомому напрямку, вистачить усім охочим.
До слова, чергу за марками, присвяченими захисникам Зміїного, знімають на відео навіть іноземні журналісти.
Зауважимо, що «Укрпошта» 12 квітня презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти Росії.
Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!», випущена «Укрпоштою» в двох номіналах - для оплати поштових відправлень по Україні (номінал F, еквівалент 23 грн) та для оплати відправлень, що прямують за кордон (номінал W, еквівалент $1,5).
До марки випущено конверт «Перший день», тираж – 20 тис. прим.
Купувати незвичайну поштову марку українців закликав навіть президент України Володимир Зеленський.
Раніше ми вже писали про те, що поштова марка, присвячена захисникам острова Зміїний, викликала серед українців неабиякий ажіотаж.
У п'ятницю, 15 квітня, біля Головпоштамту в Києві утворилася величезна черга з охочих придбати марку.