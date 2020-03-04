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    Політика

    Сьогодні до України з офіційним візитом прибуде глава МЗС Канади

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    Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань&nbsp; - Сьогодні до України з офіційним візитом прибуде глава МЗС Канади
    Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 

    4 березня очільники МЗС України та Канади зустрінуться у Києві

    Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань перебуватиме в Україні з робочим візитом з 4 по 6 березня.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Зазначається, що у середу, 4 березня, в МЗС України відбудуться переговори міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем.

    «На порядку денному зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств перебуватимуть питання українсько-канадського співробітництва в політико-безпековій, торговельно-економічній, інвестиційній та гуманітарній сферах», — зауважили у дипвідомстві.

    Повідомляється, що програмою візиту Шампаня передбачено також візит до канадської військової тренувальної місії Unifier у місті Яворів Львівської області.

    Раніше повідомлялося, що у Києві Шампань зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та обговорить зв'язки між двома країнами, поточні загрози безпеці і територіальній цілісності України, а також підтримку економічних і демократичних реформ в Україні. 

    МЗС дипломатія міністр Канада політика Україна Вадим Пристайко
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