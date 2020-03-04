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    Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську

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    <p>Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде: &laquo;з часів холодної війни російська агресія - це найбільший виклик системі європейської безпеки&raquo;</p> <p></p> - Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську

    Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде: «з часів холодної війни російська агресія - це найбільший виклик системі європейської безпеки»

    Фото: Єгор Божок, Twitter

    Міністр Анн Лінде підтвердила, що Швеція підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України

    Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в рамках її робочого візиту в Україну відвідала Луганську область, де ознайомилася з наслідками російської агресії, безпекою в регіоні і роботою КПВВ.

    Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

    «Супроводжував керівника МЗС Швеції А. Лінде в поїздці в ООС на Донбас. Відвідали Станицю Луганську, побачили наслідки агресії Росії, ситуацію в області безпеки в зоні розведення, роботу КПВВ ... Спасибі шведським друзям за постійну увагу і підтримку», - написав він.

    У Луганській ОДА додали, що разом з главою шведського МЗС зону операції Об’єднаних сил відвідав надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

    Іноземні гості зустрілися із заступником глави ОДА Наталією Романенко, заступником командувача операції Об'єднаних сил генерал-майором Андрієм Ігнатьєвим і главою РДА Юрієм Золкіним.

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    Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську
    Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську
    Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську
    Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську
    Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську

    Міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде підтвердила, що Швеція підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

    «З часів холодної війни російська агресія - це найбільший виклик системі європейської безпеки», - заявила вона.

    Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак та очільниця МЗС Швеції обговорили розширення діяльності шведських інвесторів в Україні.

    Швеція МЗС Донбас міністр КПВВ агресія посол Україна Операція Об’єднаних сил
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