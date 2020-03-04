Глава МЗС Швеції відвідала Станицю Луганську



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Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде: «з часів холодної війни російська агресія - це найбільший виклик системі європейської безпеки» Фото: Єгор Божок, Twitter

Міністр Анн Лінде підтвердила, що Швеція підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в рамках її робочого візиту в Україну відвідала Луганську область, де ознайомилася з наслідками російської агресії, безпекою в регіоні і роботою КПВВ.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

«Супроводжував керівника МЗС Швеції А. Лінде в поїздці в ООС на Донбас. Відвідали Станицю Луганську, побачили наслідки агресії Росії, ситуацію в області безпеки в зоні розведення, роботу КПВВ ... Спасибі шведським друзям за постійну увагу і підтримку», - написав він.

У Луганській ОДА додали, що разом з главою шведського МЗС зону операції Об’єднаних сил відвідав надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

Іноземні гості зустрілися із заступником глави ОДА Наталією Романенко, заступником командувача операції Об'єднаних сил генерал-майором Андрієм Ігнатьєвим і главою РДА Юрієм Золкіним.

Міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде підтвердила, що Швеція підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

«З часів холодної війни російська агресія - це найбільший виклик системі європейської безпеки», - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак та очільниця МЗС Швеції обговорили розширення діяльності шведських інвесторів в Україні.