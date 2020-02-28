Глава МЗС Канади відвідає Яворівський військовий полігон
В Україну наступного тижня приїде міністр закордонних справ Канади
Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань 4-6 березня здійснить візит до України. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Канади.
Наступного тижня Шампань відвідає Латвію, після цього вирушить до України та Польщі.
У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та обговорить зв'язки між двома країнами, поточні загрози безпеці і територіальній цілісності України, а також підтримку економічних і демократичних реформ в Україні.
Шампань також обговорить з Пристайком спільні кроки з реагування на збиття Іраном літака МАУ 8 січня.
Він також відвідає канадських військових, які беруть участь у операції UNIFIER у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в Яворові Львівської області.
Також нагадаємо, що в Україні 2-3 березня з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил.