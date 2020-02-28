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    Глава МЗС Канади відвідає Яворівський військовий полігон

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    <span>Жан-Філіп Шампань прибуде в Київ 4 березня</span> - Глава МЗС Канади відвідає Яворівський військовий полігон
    Жан-Філіп Шампань прибуде в Київ 4 березня

    В Україну наступного тижня приїде міністр закордонних справ Канади

    Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань 4-6 березня здійснить візит до України. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Канади.

    Наступного тижня Шампань відвідає Латвію, після цього вирушить до України та Польщі.

    У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та обговорить зв'язки між двома країнами, поточні загрози безпеці і територіальній цілісності України, а також підтримку економічних і демократичних реформ в Україні. 

    Шампань також обговорить з Пристайком спільні кроки з реагування на збиття Іраном літака МАУ 8 січня. 

    Він також відвідає канадських військових, які беруть участь у операції UNIFIER у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в Яворові Львівської області.

    Також нагадаємо, що в Україні 2-3 березня з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка здійснить поїздку в район проведення Операції Об’єднаних сил.

     

    МЗС дипломатія міністр Канада
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