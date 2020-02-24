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    Канадський депутат: Росія повинна забратися з України

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    Член Палати громад Канади від Консервативної партії Керрі Діотт - Канадський депутат: Росія повинна забратися з України
    Член Палати громад Канади від Консервативної партії Керрі Діотт

    В Канаді пообіцяли робити все, щоб Росія забралася з України

    Консервативна партія Канади, як і сам уряд країни, робитиме все для того, щоб Росія забралася з України.

    Про це в коментарі «Укрінформу» заявив член Палати громад Канади від Консервативної партії Керрі Діотт на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

    «Ми в Канаді глибоко переконані, що Росія повинна забратися з України. Україна — незалежна країна. І будемо робити все, що можемо, для того, щоб це відбулося. На цьому шляху багато перешкод. Але наше переконання сильне — моє особисте, моєї Консервативної партії, але також, переконаний, уряду Канади», - заявив Діотт.

    Депутат також наголосив, що уважно стежить за подіями, пов’язаними з російською агресією проти України.

    До слова, наприкінці січня Канада розширила санкції проти Росії.

    Росія Канада депутат агресія партії політика Україна
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