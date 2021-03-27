Довибори у Раду: поліція фіксує порушення у «день тиші»

Серед основних видів порушень найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах та сіті-лайтах

Правоохоронці зафіксували шість повідомлень про порушення пов’язаних з незаконною агітацією у «день тиші» перед довиборами до Верховної Ради у Донецькій області.

Про це повідомляє Покровське районне управління поліції Доннечини.

Повідомлення про порушення надійшли з наступних локацій: три у Добропіллі, два у Покровську та одне у Мирнограді.

Зазначається, що серед основних видів порушень найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах та сіті-лайтах.

«За даними порушеннями правоохоронці склали 2 протоколи – за статтею 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) та 2 протоколи за статтею 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, «день тиші», коли заборонена будь-яка агітація.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 (Донецька область) після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна.

У березні ЦВК оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України.