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    Довибори у Раду: поліція фіксує порушення у «день тиші»

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    Довибори у Раду: поліція фіксує порушення у «день тиші»

    Серед основних видів порушень найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах та сіті-лайтах

    Правоохоронці зафіксували шість повідомлень про порушення пов’язаних з незаконною агітацією у «день тиші» перед довиборами до Верховної Ради у Донецькій області.

    Про це повідомляє Покровське районне управління поліції Доннечини.

    Повідомлення про порушення надійшли з наступних локацій: три у Добропіллі, два у Покровську та одне у Мирнограді.

    Зазначається, що серед основних видів порушень найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах та сіті-лайтах.

    «За даними порушеннями правоохоронці склали 2 протоколи – за статтею 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) та 2 протоколи за статтею 212-10 (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, «день тиші», коли заборонена будь-яка агітація.

    Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 (Донецька область) після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна.

    У березні ЦВК оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України.

    Теги: ЦВК вибори поліція
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