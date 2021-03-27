Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі

Депутати планують ухвалити звернення до світової спільноти

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити звернення до світової спільноти у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі. Такої можливості не виключає перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», пише «Уніан».

Корнієнко наголосив, що політико-дипломатичний шлях – це єдиний, яким може йти Україна у питанні припинення війни.

За його словами, наступного тижня народні депутати планують збиратися на позачергові засідання.

«Тут всі маємо включитися – весь парламент, використовуючи те, що ми будемо наступного тижня бачитись. Збиратися і звернутися до країн-партнерів по «нормандському формату», зокрема, до Німеччини, Франції, до всього цивілізованого світу, можливо, до ООН із закликами вчергове підтримати Україну в цьому процесі, взяти до уваги порушення режиму припинення вогню», – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що до понеділка в Комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва буде підготовлено проєкт звернення до світової спільноти, який мають схвалити депутати на позачерговому засіданні.

При цьому Корнієнко висловив переконання, що всі фракції підтримають таке звернення.

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