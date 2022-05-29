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    Політика

    Соратник Зеленського нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США

    Олександр Мережко нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США - Соратник Зеленського нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США
    Олександр Мережко нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США
    фото: facebook

    «Американці викладають величезні кошти на безпеку Європи»

    Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що безпека Європи знаходиться під парасолькою США. Про це Мережко розповів у розмові з «Главкомом».

    Нардеп зазначив, що відносини між ЄС та США доволі складні.

    «Згадайте, коли США впроваджували санкції у зв’язку з «Північним потоком-2», то ЄС цьому пручався та намагався приймати закони проти них. Пам’ятаю, як Буш-молодший просував ідею «нової Європи», що було наслідком розчарування в «старій Європі» – насамперед, в Німеччині та Франції, які часто йшли у своєрідну фронду. А от «нова Європа» більше спиралася на підтримку США – це Польща, колишні країни так званого «соціалістичного табору», – вважає Мережко.

    Він підкреслив, що американці викладають величезні кошти на безпеку Європи.

    «Щодо важелів впливу то є і політичні важелі, і той факт, що безпека Європи знаходиться під парасолькою США. Більшість країн ЄС входить до НАТО. Американці викладають величезні кошти на безпеку Європи, і за це європейцям треба бути вдячними. Я якраз читаю книжку колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона, який описує, як Трамп підняв питання, чому Америка витрачає колосальні суми на забезпечення безпеки Європи, тоді як європейські країни це не роблять. Є й економічні важелі, бо ринки ЄС та США є основою світової економіки, вони взаємопов’язані», – резюмував голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики.

    Нагадаємо, також Мережко назвав основні ознаки того, коли Росія буде готовою до перемовин.

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    Теги: ЄС росія окупанти США санкції війна Європа Україна окупація безпека #stoprussia
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    Соратник Зеленського нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США