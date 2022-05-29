Соратник Зеленського нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США

Олександр Мережко нагадав європейцям, за що вони мають бути вдячними США

«Американці викладають величезні кошти на безпеку Європи»

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що безпека Європи знаходиться під парасолькою США. Про це Мережко розповів у розмові з «Главкомом».

Нардеп зазначив, що відносини між ЄС та США доволі складні.

«Згадайте, коли США впроваджували санкції у зв’язку з «Північним потоком-2», то ЄС цьому пручався та намагався приймати закони проти них. Пам’ятаю, як Буш-молодший просував ідею «нової Європи», що було наслідком розчарування в «старій Європі» – насамперед, в Німеччині та Франції, які часто йшли у своєрідну фронду. А от «нова Європа» більше спиралася на підтримку США – це Польща, колишні країни так званого «соціалістичного табору», – вважає Мережко.

Він підкреслив, що американці викладають величезні кошти на безпеку Європи.

«Щодо важелів впливу то є і політичні важелі, і той факт, що безпека Європи знаходиться під парасолькою США. Більшість країн ЄС входить до НАТО. Американці викладають величезні кошти на безпеку Європи, і за це європейцям треба бути вдячними. Я якраз читаю книжку колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона, який описує, як Трамп підняв питання, чому Америка витрачає колосальні суми на забезпечення безпеки Європи, тоді як європейські країни це не роблять. Є й економічні важелі, бо ринки ЄС та США є основою світової економіки, вони взаємопов’язані», – резюмував голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, також Мережко назвав основні ознаки того, коли Росія буде готовою до перемовин.